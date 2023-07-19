AFP: тело Милана Кундеры тайно кремировали

По сведениям агентства, церемония прошла в очень узком кругу

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Тело французско-чешского писателя Милана Кундеры, который умер в Париже 11 июля в возрасте 94 лет, было кремировано в среду в условиях секретности.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на издательский дом Gallimard.

"Милан Кундера был кремирован сегодня в месте, координаты которого не уточняются. Церемония прошла в очень узком кругу", - приводит агентство информацию Gallimard. Во время кремации двоюродный брат писателя Людвик Кундера исполнил сонатину чешского композитора Леоша Яначека.