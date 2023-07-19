В РПЦ сообщили, что верующие участники СВО могут и должны причащаться

Отмечается, что ограничения могут быть лишь в случае совершения воинских преступлений и других "особых случаях"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Архиереи Русской православной церкви подтвердили возможность и даже необходимость причащения участников специальной военной операции. Ограничения здесь могут быть лишь в случае совершения воинских преступлений и других "особых случаях", говорится в постановлении Архиерейского совещания, опубликованном в среду на сайте РПЦ.

"В соответствии с многовековой пастырской практикой преподание Святых Христовых Таин может быть ограничено по причине участия в военных действиях на время покаяния лишь по индивидуальном рассмотрении ситуации пастырем и в особых случаях, к примеру, когда воином совершены воинские преступления, повлекшие за собой гибель людей, или когда это может помочь уврачеванию духовных ран", - говорится в постановлении.

В свою очередь в докладе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в среду на Архиерейском собрании прямо говорится о том, что "воин, находящийся на фронте, особенно нуждается в таинствах церковных, наипаче же в причащении Святых Христовых Таин".

Ранее некоторые клирики и верующие высказывали сомнения относительно возможности причащения участников боевых действий. В частности, иногда ссылаются на 13-е правило святителя Василия Великого, в котором он советует воинов, как "имеющих нечистые руки" (в крови), в течение трех лет не допускать ко причастию.

Комментируя данное правило святителя, преподаватель кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Димитрий Пашков ранее в беседе с корреспондентом ТАСС обратил внимание на то, что это "не императив, а рекомендация". При этом он отметил, что известно и первое правило святителя Афанасия Александрийского, согласно которому "не позволительно убивать, но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно", при этом святой ничего не упоминал о причащении воинов.