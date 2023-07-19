ОВЦС: представители четырех поместных церквей приняли участие в Архиерейском совещании

В числе присутствовавших были представители Антиохийского и Сербского патриархатов, Православной церкви Чешских земель и Словакии, а также Православной церкви в Америке

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Представители четырех поместных православных церквей приняли участие в Архиерейском совещании Русской православной церкви (РПЦ), сообщается в среду на сайте отдела внешних церковных связей московского патриархата (ОВЦС).

"В частности, в числе присутствовавших были митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийский патриархат), епископ Моравичский Антоний (Сербский патриархат), архимандрит Серафим (Шемятовский) (Православная церковь Чешских земель и Словакии) и протоиерей Даниил Андреюк (Православная церковь в Америке)", - говорится в сообщении.

Митрополит Филиппопольский Нифон поблагодарил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, обращаясь к нему по завершении заседания от имени представителей поместных православных церквей. "Благодарим вас, ваше святейшество, за то, что благословили нам быть наблюдателями на вашем высоком собрании - Архиерейском совещании", - приводятся в публикации слова митрополита.

Митрополит также отметил значимость поднятых на совещании тем, особенно отметив моральные и культурные установки в архиерейском и священническом служении, освещенные в ходе доклада предстоятеля РПЦ. "Мы очень рады были услышать это прекрасное отеческое поучение и будем стараться жить по словам, которые вы говорили. Желаем вам доброго и крепкого здоровья на многие годы", - сказал он.