Три победителя "Азия в фокусе" на "Тавриде" получили гранты почти на 1,5 млн рублей

Всего в нем участвовали более 350 человек из 64 регионов России и 8 зарубежных стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Гранты на общую сумму около 1,5 млн рублей направят на поддержку молодых дизайнеров и инженеров, которые участвовали в образовательном заезде "Азия в фокусе" на "Тавриде". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе арт-кластера.

"Результат - Мария Киндеркнехт из Перми, Ангелина Тяпушкина из Петрозаводска и Наталья Калугина из Новосибирска рекомендованы экспертной комиссией к присуждению им грантовой поддержки на общую сумму 1 423 000 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все три проекта-победителя являются финалистами Акселератора творческих проектов, организованного "Тавридой" в регионах России зимой и весной 2023 года. Так, Мария Киндеркнехт получит поддержку на съемку документального сериала о Пермской промышленности, Ангелина Тяпушкина организует творческий интенсив для молодых дизайнеров Карелии, а Наталья Калугина из Новосибирской области реализует проект по продвижению личного бренда начинающих дизайнеров.

На "Тавриде" в Крыму завершился образовательный заезд "Азия в фокусе", посвященный межкультурному сотрудничеству. В нем участвовали более 350 человек из 64 регионов России и 8 зарубежных стран, из которых 17 участников защитили свои проекты на конкурсе "Росмолодежь. Гранты".

Свою историю "Таврида" начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В 2019 году "Таврида" выросла в арт-кластер. Он объединяет также образовательные заезды, кастинг-платформу, грантовый конкурс, федеральную сеть арт-резиденций, строящийся Университет креативных индустрий и другие проекты."Таврида.АРТ" входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.