19 июля, 19:31

В Москве 20 июля отменят рейсы двух речных маршрутов в связи с проведением мероприятия

Речь идет о маршрутах П "Северный речной вокзал" - "Захарково" и 10 "Северный речной вокзал" - "Химки"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Рейсы речного маршрута-переправы "Северный речной вокзал" - "Захарково" отменят с 10:30 и речного маршрута 10 "Северный речной вокзал" - "Химки" отменят с 11:10 до окончания мероприятия 20 июля. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с проведением мероприятия 20 июля отменяются рейсы речного маршрута-переправы П "Северный речной вокзал" - "Захарково" с 10:30 до окончания мероприятия и речного маршрута 10 "Северный речной вокзал" - "Химки" с 11:10 до окончания мероприятия", - говорится в сообщении.

О возобновлении движения теплоходов сообщат отдельно. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация