В Переславле отложили полеты аэростатов на фестивале воздухоплавания из-за непогоды

В 2023 году на мероприятие приехали 18 команд из Белгорода, Калуги, Самары, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Москвы, Подмосковья и Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Полеты аэростатов на фестивале воздухоплавания "Золотое кольцо России" в Переславле-Залесском Ярославской области, который открылся в среду, отложили на сутки из-за сильного ветра и дождя - теперь полеты запланированы на вечер четверга. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации воздухоплавания Ярославской области Дмитрий Корякин.

"Фестиваль открылся, но полеты пришлось отложить на сутки из-за аномальной погоды. Сильный ветер и дождь. Планируем полеты завтра вечером, из-за погоды будут свободные полеты, не привязные", - сказал Корякин.

Организаторы проводят фестиваль в городах Золотого кольца более 20 лет. В этом году в Переславль приехали 18 команд из Белгорода, Калуги, Самары, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Москвы и Подмосковья. Также традиционно в фестивале принимают участие команды из Ярославской области.

"Планируем, что погода наладится и полеты будут проходить каждый день до закрытия фестиваля - он завершится вечером 23 июля. Также 22 и 23 июля для гостей мы подготовили культурно-развлекательную программу", - добавил Корякин.

Золотое кольцо России — сеть туристических маршрутов по древним городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.