Мадуро приветствовал открытие памятника Симону Боливару в Москве

Высота конной статуи составила более 4 м

КАРАКАС, 19 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал открытие в Москве памятника герою национально-освободительной борьбы с испанским колониальным господством Симону Боливару, приуроченное к 240-летию со дня его рождения.

"Освободитель Симон Боливар скачет по Москве, отмечая 240-летие со дня своего рождения, благодаря великолепной работе венесуэльского скульптора Хесуса Мануэля Суэскуна Кинтеро. Нас переполняет чувство глубокой радости за то, что пример Боливара стал доступен для молодежи и народа России", - написал в среду на своей странице в Twitter Мадуро.

Памятник полководцу времен войны за независимость испанских колоний в Южной Америке Симону Боливару открыт на пересечении проспектов Вернадского и Университетского в Москве. Высота конной статуи составляет более 4 м. Место для монумента было выбрано еще в 2010 году. Тогда в присутствии президента Венесуэлы Уго Чавеса в сквере был установлен закладной камень.