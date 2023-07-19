19 июля, 20:42,
обновлено 19 июля, 21:18

Пользователи из нескольких стран сообщили о проблемах в работе WhatsApp

Наибольшее число сбоев зафиксировали в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции

ТАСС, 19 июля. Масштабный сбой в работе мессенджера WhatsApp наблюдается в нескольких странах. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, пользователи жалуются на проблемы при отправке и получении сообщений, а также на неполадки в работе приложения и сайта.

Наибольшее число отчетов о сбоях зафиксировано в Нидерландах, Германии, Великобритании, Испании, США и Франции.

Российские пользователи также испытывают проблемы при использовании WhatsApp.

Значительные неполадки в работе мессенджера WhatsApp, которые ранее отмечали пользователи в ряде стран мира, устранены.

"А мы снова здесь, приятного общения!" - говорится на странице мессенджера в Twitter.

В новость внесены изменения (00:18) - обновлено, добавлена информация об устранении неполадок. 

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