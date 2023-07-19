В Псковской области планируют создать онлайн-школу для детей, живущих за рубежом

ПСКОВ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены создать онлайн-школу для детей соотечественников, проживающих за рубежом: этот проект планируется запустить в связи с тем, что в школах Латвии с нового учебного года будет прекращено обучение на русском языке. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания областной комиссии по контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

"Правительство Псковской области проработает вопрос создания онлайн-школы для детей соотечественников, которые готовятся к переезду в Россию. Представитель МВД России в Латвийской Республике Алена Шагурина отметила, что есть соотечественники, которые готовятся к переезду в Россию, но этот процесс небыстрый. Тем временем в школах Латвии с нового учебного года будет прекращено обучение на русском языке, из-за чего дети могут потерять интерес к обучению", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова поддержала эту инициативу и добавила, что в онлайн-формате можно оказывать широкий спектр образовательных услуг. "Нам самим будет интересно работать с разными категориями детей, а для соотечественников это может стать дополнительным мотивирующим фактором", - цитирует пресс-служба слова Емельяновой.

Участники заседания отдельно обсудили работу с соотечественниками, которые готовы проявить предпринимательскую инициативу и открыть свое дело. "В ходе обсуждения была достигнута договоренность между центром "Мой бизнес" и комитетом по труду и занятости Псковской области в обмене информации по соотечественникам, чтобы информировать о возможности прохождения обучения", - говорится в сообщении.

За первую половину 2023 года в Псковскую область переселились 226 соотечественников из 16 стран. В первой тройке стран, откуда приехали граждане, Латвия, Армения и Узбекистан. Большая часть переселенцев - трудоспособного возраста, более 60 человек после переезда уже нашли работу.