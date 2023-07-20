В нескольких регионах России пройдут сильные дожди

Осадки ожидают в Краснодарском и Приморском краях, Архангельской, Самарской и Омской областях

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Краснодарский и Приморский края, Омскую, Архангельскую, Самарскую области и несколько других регионов России ожидают сильные дожди в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во многих регионах в ближайшие несколько дней будут заметные дожди. В Коми ожидается ливневый дождь, гроза, в Архангельской области - сильный дождь, гроза, в Краснодарском крае - сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 23 м/с, в Омской области - дождь, гроза, град, ветер до 22 м/с, в Амурской области - сильные и очень сильные дожди, ветер до 20 м/с. В Приморском крае ливни будут продолжаться. Там уже много дней такая ситуация", - рассказал он.

По данным Гидрометцентра, в Иркутской области прогнозируются ливневый дождь, гроза, в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Хакасии - сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с.