В Британии почти 700 тыс. приемов у врача отменили из-за забастовок медработников

Газета Daily Telegraph со ссылкой на подсчеты экспертов Национальной службы здравоохранения передает, что лишь во время пятидневной стачки врачей-интернов, которая завершилась во вторник, помощь не оказали почти 102 тыс. человек

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Почти 700 тыс. приемов у врача были отменены в Великобритании за последние восемь месяцев в результате многочисленных забастовок медицинских работников. Об этом сообщила в среду газета Daily Telegraph со ссылкой на подсчеты экспертов Национальной службы здравоохранения (NHS).

По их оценкам, лишь во время пятидневной стачки врачей-интернов, которая завершилась во вторник, помощь не была оказана почти 102 тыс. человек, включая тех пациентов, которые уже находятся в стационаре. Если же учесть все отмены приемов за последние восемь месяцев, то их количество превысило 698,8 тыс.

"Эти цифры показывают огромное отрицательное влияние стачек на пациентов и их семьи. Размах перебоев, вероятно, еще больше, учитывая, что многие службы избегают производить запись во время забастовок", - приводит издание слова главного врача NHS Англии профессора Стивена Поуиса.

На фоне забастовок медперсонала очередь на получение медицинских услуг в Великобритании выросла до рекордного показателя. Согласно распространенной неделю назад статистике, в ней находятся 7,47 млн человек. Это наивысший показатель с того момента, как подобную статистику начали вести в августе 2007 года.