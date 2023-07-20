Умерла сестра Че Гевары Селия

Ей было 93 года

ТАСС, 20 июля. Сестра революционера Эрнесто Че Гевары, архитектор и исследователь университета Буэнос-Айреса Селия Гевара де ла Серна умерла на 94-м году жизни во вторник. Об этом в среду сообщила газета El País.

Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

"Я очень горжусь тем, что являюсь сестрой величайшего революционного лидера Латинской Америки, - говорила Селия Гевара де ла Серна. - Но жизнь очень быстротечна, и никто не может и не хочет ограничиваться культивированием памяти о легенде".

Сестра Че Гевары работала над урбанизацией северных районов Буэнос-Айреса. Помимо этого, она занималась решением некоторых социальных проблем.