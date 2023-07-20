Начальника Дальневосточной таможни назначили представителем ФТС в Казахстане

Юрий Ладыгин возглавлял ДВТУ с 2015 года

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин назначен руководителем представительства таможенной службы РФ в Республике Казахстан, сообщили в пресс-службе ДВТУ.

"С 19 июля 2023 года приказом Федеральной таможенной службы России генерал-лейтенант таможенной службы Юрий Ладыгин назначен руководителем представительства таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Казахстан. Исполняющим обязанности начальника Дальневосточного таможенного управления назначен генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Владимирович Березин", - говорится в сообщении.

Юрий Ладыгин возглавлял ДВТУ с июня 2015 года. За 8 лет под его руководством таможенные органы Дальнего Востока оформили более 3 млн деклараций на товары, а поступления в бюджет государства за это время превысили 3,44 трлн рублей. Таможнями региона выявлено более 1,5 тыс. преступлений и около 100 тыс. правонарушений в сфере таможенного дела.

Товарооборот грузов, проходящих через подразделения Дальневосточного таможенного управления, за прошлый год вырос на 50%. В текущем году рост также продолжается, уже относительно рекордного 2022 года. Наиболее крупные морские и сухопутные пункты пропуска на границе с Китаем находятся в Приморском крае - это порты Владивостока, порт Восточный в городе Находка, автомобильный пункт "Пограничный", "Полтавка" в поселке Краскино и железнодорожный пограничный пункт. Всего на Дальнем Востоке 59 действующих сухопутных и морских пунктов пропуска.