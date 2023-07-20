На Байкале собрали коллекцию якорей от судов, ходивших по озеру

Ее представят на территории молодежного экокампуса

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Первую на Байкале коллекцию якорей от кораблей, ходивших по озеру, собрали в Иркутской области силами ООО "Байкал.Центр" (дочерняя структура ВЭБ.РФ) и дайверов. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор Байкал.Центр Антон Григоров.

"На сегодня у нас 36 якорей, в том числе есть трехметровые, полуторатонные, очень тяжелые от больших кораблей. Но лишь о небольшой части этих якорей мы знаем, от каких они кораблей, можем идентифицировать. <…> Якоря расставим на территории молодежного экокампуса, который создается госкорпорацией ВЭБ.РФ в лице Байкал.Центр в городе Байкальске. <…> Такой коллекции на территории Байкальского региона нет. Теперь уже целенаправленно мы эту коллекцию продолжаем собирать и пополнять", - сказал собеседник агентства.

Якоря подняты со дна в разных точках Байкала, а также со дна истока Ангары - единственной реки, вытекающей из озера. Помощь в работе оказывает дайвер Андрей Бут. "Он много лет поднимал якоря, но за год нашего с ним сотрудничества мы подняли примерно 10 якорей из той коллекции, которую собрали сейчас. Остальные он собирал 15 лет, не делал этого специально, просто, когда случайно находил, доставал. И когда мы ему предложили сотрудничество, он согласился", - добавил Григоров.

Также сотрудники Байкал.Центр и дайверы достали со дна озера корабельный винт и колесную пару от вагона, датированную 1870 годом. "Это уникальный раритет. Он уже почищен, покрашен, пока находится в Иркутске, мы колесную пару поставим на территории кампуса на те железнодорожные пути [со времен Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК)], которые там сохранены", - сказал Григоров. Увидеть якоря и другие артефакты, поднятые со дна Байкала, можно будет уже этим летом на территории формируемого в Байкальске кампуса.

В планах создателей коллекции - найти винт и якорь от парома-ледокола "Байкал", который ходил по озеру в 1899-1918 годах. По словам собеседника агентства, уже проведено несколько экспедиций по поиску этих артефактов, определены потенциальные места их нахождения, исследования продолжаются.

Музейный проект

Все эти предметы будут частью будущего музея Байкальска и БЦБК, остановившегося в 2013 году. Музей создает Байкал.Центр. В прошлом году он объявил сбор экспонатов, жители города приносили все, что так или иначе связано с историей муниципалитета и комбината. Часть экспонатов взяли из цехов и архивов предприятия, а также из музея БЦБК, прекратившего свое существование вместе с комбинатом.

Из сооружений, сохранившихся на промплощадке, выбрано здание под музей. Оно будет реконструировано. В этом году планируется начать готовить проект. Площадь здания составляет 1,3 тыс. кв. м, но создатели музея рассчитывают сделать второй уровень, тогда площадь увеличится до 1,5-1,6 тыс. кв. м.

По задумке, экспозиции будут рассказывать посетителям о доиндустриальной эпохе Байкала - времени, когда не было БЦБК, индустриальном периоде и постиндустриальном. "Человек будет проходить некую трансформацию внутри этого музея от нетронутой природы к территории существенного антропогенного воздействия и вновь к истокам, но уже с людьми, живущими на этой территории", - сказал Григоров.

Моногород Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал в Иркутской области. БЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. Комбинат находится в завершающей стадии банкротства. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к ликвидации отходов БЦБК. ВЭБ.РФ занимается вопросами развития промплощадки и самого Байкальска. Правительство РФ в конце 2022 года утвердило программу социально-экономического развития города. Она включает 62 мероприятия, в том числе по развитию городского хозяйства, туризма, транспортной доступности.