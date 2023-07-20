Пассажиры салатовой линии метро Москвы чаще всего пользуются в подземке бесплатным Wi-Fi

В тройку лидеров также вошли Калужско-Рижская и Таганско-Краснопресненская линии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пассажиры Люблинско-Дмитровской, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий чаще всего использовали в первом полугодии 2023 года сеть Wi-Fi в московском метро. Об этом говорится в сообщении интернет-оператора столичной подземки.

"Активнее всего пассажиры пользовались сервисом и чаще выходили в сеть MT_FREE (название сети "МаксимаТелеком" в метро) на Люблинско-Дмитровской, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях", - говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В пятерку веток, на которых пассажиры чаще всего используют беспроводную сеть связи оператора, вошли Серпуховско-Тимирязевская и Арбатско-Покровская линии.

Как отмечается в исследовании, по типу операционной системы среди пользователей лидируют мобильные устройства на основе Android - 63% от общего количества гаджетов, с помощью которых пассажиры метро подключались к сети MT_FREE. Доля же iOS-устройств составила 37%.

Анализ подключений к Wi-Fi на различных линиях Московского метрополитена проводился оператором по результатам первого полугодия 2023 года.