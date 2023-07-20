"Известия": госорганы будут контролировать собрания жильцов по капремонту

По данным газеты, инициатива направлена на борьбу с фальсификацией протоколов таких встреч, а также получение возможности выдачи банками кредитов на ремонтные работы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Государственные жилищные инспекции хотят обязать контролировать собрания собственников жилья, касающиеся капитального ремонта домов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заключение правительственной комиссии по законодательной деятельности, которая одобрила соответствующий законопроект.

Как отмечает газета, инициатива направлена на борьбу с фальсификацией протоколов собраний.

"Часто такие протоколы подделывают, и деньги в итоге используются нецелевым образом", - сообщила зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она также отметила, что контроль в этой сфере необходим еще и для того, чтобы банки могли выдавать кредиты на ремонт.

По словам члена Общественного совета при Минстрое Александра Евсеева, создание реестра протоколов решений по капремонту также необходим для упорядочивания информации о ведении работ. Он пояснил, что зачастую органы власти, которые должны актуализировать программы фондов капремонта, не знают, какие решения и по каким видам работ были приняты жильцами.

"Известия" направили запросы в кабмин и Минстрой с просьбой прокомментировать эту инициативу.