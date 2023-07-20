20 июля, 02:05

Вильфанд заявил, что в ближайшие дни москвичам не стоит ждать жары

По словам научного руководителя Гидрометцентра России, температурный фон на 2-3 градуса ниже нормы и соответствует второй половине июня

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Погода в Москве будет соответствовать второй половине июня, июльского тепла не предвидится - ожидается плюс 17-23 градуса днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметного повышения температуры ждать не стоит. В четверг прогнозируется 18-23 градуса, в пятницу, субботу - примерно такой же температурный фон. В воскресенье и понедельник температура еще немного понизится - до 17-22 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 2-3 градуса ниже нормы и соответствует второй половине июня.

Ранее метеоролог рассказал, что существенных осадков до конца недели в Москве не ожидается. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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