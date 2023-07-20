"Известия": в московском вузе внедрили ИИ, отслеживающий успеваемость студентов

Система может прогнозировать результаты будущих экзаменов, а также предупреждать учащихся в случае высокой вероятности отчисления

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Систему искусственного интеллекта, прогнозирующую успеваемость студентов и их шансы на отчисление, внедрили в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на сотрудника университета.

"Мы разработали систему, потому что для нас очень актуален вопрос мониторинга образовательных результатов студентов и их прогнозирование, чтобы была возможность предпринимать превентивные меры для помощи студентам и не доводить дело до отчисления", - рассказал начальник управления информационных технологий и сервисов МГПУ Роман Куприянов.

Отмечается, что эта система может прогнозировать результаты будущих экзаменов, а также предупреждать учащихся в случае высокой вероятности отчисления. Расчеты основываются на анализе более двух десятков различных параметров, например предыдущих оценок студента, его активности в студенческой жизни, посещения дополнительных курсов, пользования библиотекой и других данных.

Кроме этого, в МГПУ проводятся испытания системы, получившей название "Умные аудитории", она оценивает эмоции и вовлеченность студентов во время занятий с помощью камер. Это позволяет преподавателям лучше понять, как эффективно строить коммуникацию со студентами на занятиях. Система пока работает в тестовом режиме, но точность ее работы уже составила 87%.