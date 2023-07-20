В Приамурье и Забайкалье не будут умерщвлять бездомных собак после принятия нового закона

В регионах прорабатывают вопрос о возможности организации пунктов временного содержания животных в отдаленных районах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области и Забайкальского края не планируют проводить эвтаназию для бездомных собак, принятие нового закона позволит регионам самостоятельно регулировать количество этих животных. Об этом в четверг ТАСС сообщили представители ветеринарных ведомств.

"Эвтаназия бездомных собак запрещена. Она не появится в Забайкалье после принятия последних изменений, ведь умерщвление нарушает федеральный закон об ответственном обращении с животными", - сказал замруководителя государственной ветеринарной службы Забайкальского края Денис Богданов.

По информации управления ветеринарии Амурской области, ликвидация агрессивных животных также не рассматривается. В регионе начали подготовительную работу к разработке новых правил.

Богданов дополнил, что в Забайкалье прорабатывают вопрос о возможности организовать пункты временного содержания бездомных животных в отдаленных районах, где нет приютов. Региональное правительство предметно изучит закон после его принятия. Он уточнил, что в Забайкалье разработан регламент профилактики причинения вреда людям бездомными животными. Утверждены критерии, которые позволят определить агрессивна собака или нет. Органы местного самоуправления определили территории и социальные объекты, куда запрещено выпускать отловленных животных. Правительство установило требования по содержанию и выгулу собак. Второй год в регионе действует программа по предоставлению субсидий на строительство приютов для животных.

На региональном сайте краевого правительства приводятся слова сенатора от Забайкалья Баира Жамсуева, поддерживающего решение ряда регионов ДФО и СФО проработать принятие законодательного механизма, позволяющего отлавливать и усыплять агрессивных животных. Он подчеркнул, что новые нормы не отменяют существующую систему обращения с бродячими животными и не предусматривают закрытия приютов. Закон сохраняет для регионов возможность применять уже действующую систему "отлов - стерилизация - вакцинация - возврат" и вводить новые меры.

О законе

Госдума на пленарном заседании в июле приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет регионам право устанавливать свои правила обращения с бездомными животными. Регионы могут принять законодательные акты, которые позволят им не учитывать методические указания, утвержденные кабмином РФ, при установлении порядка обращения с бездомными животными. В Приморском крае собираются рассмотреть поправки в региональное законодательство об умерщвлении агрессивных животных. Новый законопроект еще не прошел согласование в Совете Федерации и не утвержден президентом.