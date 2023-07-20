В Москве ожидаются небольшой дождь и до 22 градусов тепла

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой кратковременный дождь и до плюс 22 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на пятницу - до плюс 11 градусов. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.