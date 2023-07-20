Эксперт: изменение закона о Байкале позволит начать строительство очистных на юге озера

В частности, их наличие необходимо в селе Сухая, отметил первый заместитель главы администрации Кабанского района Бурятии Геннадий Осетров

УЛАН-УДЭ, 20 июля. /ТАСС/. Принятие изменения в закон "Об охране озера Байкал" позволит начать строительство очистных сооружений на южном берегу Байкала - в селе Сухая в Бурятии. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель главы администрации Кабанского района Бурятии Геннадий Осетров.

"Планировавшееся ранее строительство очистных сооружений пока невозможно. К сожалению, наш муниципалитет не может приступить даже к разработке проектно-сметной документации (ПСД). Из-за ограничений, связанных с действующим законодательством", - сказал Осетров.

По его словам, пока невозможно для составления ПСД подобрать земельный участок для очистных сооружений в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, который бы соответствовал требованиям, прописанным в действующей редакции закона "Об охране озера Байкал". "Потенциальные участки у нас есть, но эта проблема все сдерживает, так как при возведении очистных все равно нужно проводить сплошные рубки, проходить через лесфонд", - отметил Осетров.

Он подчеркнул, что очистные сооружения крайне необходимы в популярном у туристов селе Сухая: ежегодно в населенном пункте, где расположены турбазы и гостевые дома, отдыхают тысячи гостей, приезжающих из Улан-Удэ, Иркутска и других городов. В настоящее время очистных там нет, а отходы накапливаются в емкостях, и по правилам они должны собираться и увозиться за 80 км - в поселок Селенгинск. "Добросовестные люди откачивают, увозят, но есть и недобросовестные, которые сливают где-то, не довозят до места назначения. В итоге деньги на вывоз отходов работают не во благо, а во вред", - добавил собеседник.

Госдума на прошлой неделе на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, разрешающий сплошную санитарную рубку на Байкальской природной территории. По мнению инициаторов внесения изменений в закон "Об охране озера Байкал", это нужно, в том числе, для строительства инфраструктурных объектов, необходимых для жизни местного населения и работы туристических объектов.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение о выделении средств на строительство очистных на Байкале напрямую из резервного фонда правительства России. В Бурятии, которая расположена на водосборной территории озера, в целом планируется построить и реконструировать 21 очистное сооружение, в том числе в городе Улан-Удэ.

Защита от пожаров

Еще одна проблема, которая будет решена для жителей населенных пунктов, расположенных рядом с Байкалом, после принятия законопроекта - возможность защититься от лесных пожаров. Как пояснила ТАСС глава Гремячинского сельского поселения Прибайкальского района Бурятии Оксана Тришкина, в настоящее время вокруг деревень, которые расположены в лесу, невозможно проложить минерализованные полосы, не нарушая закон.

В 2017 году от перехода огня с леса сгорело почти полсела Черемушки. Тогда из-за штормового ветра и высокой температуры воздуха со стороны болота возле населенного пункта началось возгорание, оно мгновенно перекинулось на дома людей. В результате от огня пострадали 28 строений, в том числе 20 домов, 19 из которых - жилые.

"Действующий закон налагает ограничения - он запрещает нам в полном объеме проводить противопожарные мероприятия. Из-за этой коллизии страдают, в первую очередь, жители, потому что речь идет о безопасности, - сказала она. - Мы не требуем вырубить весь лес - мы против этого, как жители прибрежных территорий. Но мы хотим, чтобы наши села были на безопасном расстоянии от леса".

Тришкина подчеркнула, что возможность прокладывать минерализованные полосы рядом с селами у Байкала - это еще и защита самого леса от возгораний в населенном пункте.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью ТАСС сказал, что поправки в закон "Об охране озера Байкал" позволят также защитить озеро от попадания в его воды ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и таким образом избежать масштабную экологическую катастрофу.