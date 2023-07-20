В Оренбурге отловят и стерилизуют около 400 бездомных животных

На это выделили почти 5 млн рублей

ТАСС, 20 июля. Власти Оренбурга рассчитывают отловить, стерилизовать и вакцинировать около 400 бездомных животных в текущем году. Об этом ТАСС сообщили в управлении ЖКХ администрации Оренбурга.

"С 1 января по 31 декабря 2022 года мероприятия, предусмотренные законом №498-ФЗ (об ответственном обращении с животными), были проведены в отношении 383 животных без владельцев. На 2023 год из бюджета Оренбургской области выделено на данные цели 4 989 900 рублей. <…> мероприятия по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску будут проведены муниципальным образованием "город Оренбург" в отношении 395 животных без владельцев", - отметили в городском управлении ЖКХ.

В Оренбурге около 7,5 тыс. бездомных животных, которых не стерилизовали и не вакцинировали. С начала года по середину июня в Оренбурге исполнили четыре муниципальных контракта по обращению с бездомными животными на сумму порядка 2,7 млн рублей. Кроме того, по результатам проведенной закупки с "Ристэмстрой-Л" заключен контракт для отлова и стерилизации животных на сумму более 2,3 млн рублей. На середину июля уже отловлено 128 собак.

О проекте приюта для животных

Сейчас госэкспертизу проходит проект муниципального приюта для бездомных животных на 500 особей. У подрядчика по муниципальному контракту - проектного бюро "Город" - затребовали согласование с органами государственного ветеринарного надзора, городским департаментом градостроительства и земельных отношений и Министерством архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области. Выявлена необходимость изменения нагрузок на сети отопления, водоснабжения.

В городском управлении ЖКХ отметили, что замечания экспертизы устраняются. Проведение госэкспертизы находится на завершающей стадии, после ее окончания будет определена стоимость строительства приюта и сроки. Минимальная численность сотрудников, которые будут работать в учреждении, составит 13 человек. Приют разместится на участке 8,3 тыс. кв. метров в Оренбурге. На карантин туда будут попадать новые обитатели, там же будут содержаться кошки и собаки, требующие ветеринарного контроля.