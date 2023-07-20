В интернет-агентство о Донбассе войдут военкоры из Британии, Канады, Нидерландов и Франции

На заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" независимый журналист из Франции Кристель Нэан выступила с предложением объединить в одну команду журналистов из западных стран, работающих в РФ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Журналисты из Великобритании, Канады, Нидерландов и Франции войдут в состав интернет-агентства о Донбассе. Об этом ТАСС рассказала независимый журналист из Франции, главный редактор интернет-портала "Донбасс инсайдер", выпускница программы "Мастерская новых медиа" Кристель Нэан.

В среду на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" Нэан выступила с предложением объединить в одну команду журналистов из западных стран, которые сегодня работают в России. По ее словам, почти все независимые иностранные журналисты, которые говорят правду, несмотря на риски и угрозы, сейчас работают сами по себе. Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Нэан и пообещал поддержку ее проекту.

"Когда началась СВО, на Донбасс стали приезжать иностранные журналисты, которые такие же, как и я, хотят говорить правду. Я увидела, что есть потенциал сделать команду и запустить международное интернет-агентство, которое объединило бы западных журналистов в России. К тому же, в прошлом году я прошла обучение в "Мастерской новых медиа", где наставники нам объяснили, как строить команду, создавать проект, какие есть инструменты. И я говорила с ребятами, они мне сказали, что хотят быть частью команды. Это уже шесть человек, включая меня, - журналисты из Франции, Канады, Великобритании, Нидерландов", - сказала Нэан.

Военкор добавила, что также в проекте поучаствуют переводчики, что позволит расширить охват и рассказывать о событиях в Донбассе жителям разных стран. "Я думаю, что к проекту смогут присоединиться и ребята из Италии, у нас есть на Донбассе итальянский журналист. Потом и другие смогут поучаствовать", - добавила собеседника агентства.

Она уточнила, что с названием агентства пока не определилась. Запуск проекта планируется в ближайшие 1-2 года.

"Мастерская новых медиа" является единственной комплексной программой по подготовке медиа- и PR-технологов для работы в новых медиа. Более 620 выпускников программы в настоящее время работают на территории 85 регионов, включая новые субъекты, с государственной повесткой. Они реализуют полезные проекты, создают уникальный контент, наполняют медиаполе конструктивным, полезным, созидательным контентом.