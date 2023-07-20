Собянин сообщил о завершении реконструкции ледового дворца в парке "Сокольники"

Площадь обновленного сооружения составила более 18,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Реконструкция ледового дворца в московском парке "Сокольники" завершилась, площадь обновленного сооружения составила более 18,5 тыс. кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Закончили реконструкцию ледового дворца в "Сокольниках". Теперь это новое спортивное сооружение площадью больше 18,5 тыс. кв. м, отвечающее всем современным требованиям", - написал мэр.

Он отметил, что в обновленном ледовом дворце есть все необходимое для продуктивных тренировок, в том числе две ледовые арены, спортзал для занятий мини-футболом и шахматно-шашечный клуб. Оборудованы медицинский кабинет, спа-центр с купелью, раздевалки для спортсменов и технические помещения. Также была благоустроена территория рядом с ледовым дворцом.