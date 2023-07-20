20 июля, 05:06

В США неизвестный выиграл в лотерею около $1 млрд

Этот приз стал третьим по величине за время существования лотереи Powerball

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Участник лотереи Powerball в США в среду выиграл джекпот в размере $1,08 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте лотереи.

По его данным, победитель может разбить всю стоимость приза на 30 ежегодных выплат или получить единовременную выплату в размере $516,8 млн.

Имя победителя не сообщается. Однако телекомпания CBS сообщает, что выигрышный билет был куплен в Калифорнии.

Этот приз стал третьим по величине за время существования лотереи Powerball. Рекордный выигрыш составил $2,04 млрд, также был разыгран джекпот в размере $1,586 млрд. 

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США
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