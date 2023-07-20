В фестивале "Спасская башня" примут участие коллективы из Белоруссии

Коллективы МВД республики примут участие в фестивале впервые, сообщили в дирекции мероприятия

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Оркестр, ансамбль и рота почетного караула Внутренних войск МВД Белоруссии примут участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в текущем году. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Заслуженные коллективы Республики Беларусь - Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД и Ансамбль песни и танца Внутренних войск МВД, а также рота специального назначения (почетного караула) 3-й отдельной Краснознаменной бригады специального назначения Внутренних войск МВД Республики Беларусь - выступят на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", - отметили организаторы.

Как уточнил руководитель международного культурного центра "Спасская Башня" Сергей Смирнов, слова которого привели в дирекции, коллективы МВД Белоруссии примут участие в фестивале впервые. "В рамках выступления на фестивале Образцово-показательный оркестр Внутренних войск МВД подготовил специальную музыкальную программу, в которой свое мастерство зрителям представят не только оркестранты, но и вокальная и балетная группы Ансамбля песни и танца Внутренних войск МВД, а вишенкой выступления станет виртуозное исполнение строевых приемов с оружием роты специального назначения (почетного караула)", - отметил он.

По словам Смирнова, в этом году на фестивале ожидаются участники из многих стран.

Творческая деятельность Образцово-показательного оркестра Внутренних войск МВД Белоруссии началась в июле 1945 года с образованием военного оркестра 21-го мотострелкового отряда Внутренней охраны НКВД СССР, в 1992 году он был преобразован и в 1995 году сформирован как Образцово-показательный оркестр Внутренних войск МВД. В его составе более 50 музыкантов. За время творческой деятельности коллектив выступал во Франции, Италии, Испании, Германии и других странах, а также на фестивалях в Тамбове, Перми, Санкт-Петербурге и других городах.

Личный состав роты специального назначения войсковой части 3214 участвует в парадах и наиболее значимых в жизни МВД и страны мероприятиях. Ее представители демонстрировали мастерство в России, Китае, ОАЭ, Франции и других странах.

О фестивале

16-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве в соответствии с поручением президента Владимира Путина под патронатом Общественного совета при поддержке Минобороны России, МИД РФ и правительства Москвы, представляемого департаментом культуры столицы. ТАСС - официальное информагентство фестиваля.