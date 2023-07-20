Работающие в Донбассе военкоры из Канады и Франции заявили о желании получить паспорт РФ

Военкор из Франции Кристель Нэан сообщила, что запуск международного интернет-агентства, которое объединит независимых журналистов, работающих в России, позволит "пошатнуть машину пропаганды Запада"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Военные корреспонденты из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство. Об этом рассказала ТАСС военный корреспондент из Франции, главный редактор интернет-портала Donbass Insider, выпускница программы "Мастерская новых медиа" Кристель Нэан.

"У меня есть гражданство России уже два года благодаря указу [президента РФ] Владимира Владимировича Путина, потому что у меня был паспорт ДНР с 2016 года. А французского паспорта у меня больше нет, он просрочился, новый делать не стала. Получается, я отказалась от французского гражданства. У большинства ребят, с кем я хочу собирать команду нового интернет-агентства, пока гражданства РФ нет: у Лоран Браяр из Франции, у Евы Бартлетт из Канады. Но я знаю, что они очень сильно хотят, потому что для нас всех обратного пути нет. В наших странах, где мы родились, нам угрожают репрессиями, тюрьмой", - сказала она.

Говоря о запуске международного интернет-агентства, которое объединит независимых журналистов, работающих в России, Нэан отметила, что это позволит "пошатнуть машину пропаганды Запада".

"Как сказал Владимир Владимирович, правда - это самое лучшее оружие против лжи. Я уверена, что нужно говорить правду, чтобы разбить всю эту пропаганду. Если все СМИ, которые есть во Франции, в Америке, добросовестно занимались бы своей работой, у нас не было бы такой ситуации, Запад не подпитывал бы киевский режим, который убивает мирных жителей Донбасса", - пояснила военкор.

В среду Нэан на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" выступила с предложением объединить в одну команду журналистов из западных стран, которые работают в России. По ее словам, почти все независимые иностранные журналисты, которые говорят правду, несмотря на риски и угрозы, сейчас работают сами по себе. Владимир Путин похвалил работу Нэан и пообещал поддержку ее проекту.