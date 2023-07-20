"Ласточки" на МЦК вечером 22 июля будут курсировать с 4-минутным интервалом

Сокращение времени ожидания связано с мероприятием в Лужниках

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Интервал движения "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК) сократят до четырех минут вечером 22 июля в связи с мероприятием в Лужниках. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В субботу, 22 июля, "Ласточки" на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным четырехминутным интервалом с 12:30 до 23:30. Компания "РЖД" совместно со столичным метрополитеном сокращает время ожидания "Ласточек" в связи с мероприятием на стадионе "Лужники", рядом с которым расположена одноименная станция МЦК", - говорится в сообщении.