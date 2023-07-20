20 июля, 07:11

В Туапсинском районе после подтоплений открыли пляжи

При этом запрет на купание в море сохраняется до 26 июля

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Расчистку пляжей от мусора завершили в Туапсинском районе Краснодарского края после подтоплений, пляжи в муниципалитете открыты, но запрет на купание в море сохраняется до 26 июля.

Читайте также
На Шаумянском перевале из-за оползня обрушился участок дороги Майкоп - ТуапсеВ Туапсинском районе после подтоплений продлили запрет на купание в море до 26 июляВ Туапсинском районе около 240 жителей получили компенсации после подтопления

Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Туапсинского района.

"В Туапсинском районе завершились основные работы по расчистке пляжей от мусора, принесенного сильными ливнями. На 21 из 22 пляжей, которые открыты в муниципалитете, восстановлено пляжное оборудование. Напомним, что до 26 июля продолжается запрет на купание на территории муниципалитета. Эта мера была введена для предотвращения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация