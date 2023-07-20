20 июля, 07:05

Верховный суд Индонезии не стал снимать запрет на межконфессиональные браки в стране

Закон о запрете межконфессиональных браков в стране был принят в 1974 году

ТОКИО, 20 июля. /ТАСС/. Верховный суд Индонезии не позволит судам низшей инстанции давать разрешение на заключение в стране межконфессиональных браков. Об этом в четверг сообщила газета The Jakarta Post.

В Индонезии существует запрет на заключение межконфессиональных браков - соответствующее ограничение регулируется одним из положений действующего в стране брачного кодекса. Верховный суд решением обязал суды низшей инстанции строго соблюдать это положение. "Суд не может удовлетворять прошения о регистрации брака между людьми разного вероисповедания", - говорится также в заключении Верховного суда страны.

Издание отмечает, что решение Верховного суда окончательно "разрушило надежды" на то, что государство разрешит в стране межконфессиональные браки. Официально Индонезия является светским государством, а конституция страны гарантирует свободу вероисповедания. В то же время особым статусом, предусматривающим защиту и поддержку со стороны государства, обладают ислам, протестантизм, католицизм, индуизм, буддизм и конфуцианство. Доля мусульман в стране превышает 80%. Закон о запрете межконфессиональных браков в стране был принят в 1974 году. 

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