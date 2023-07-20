20 июля, 06:51,
обновлено 20 июля, 07:50

В Бердянске пресекли продажу некачественной воды, выручка от которой шла на помощь ВСУ

© Правоохранительные органы Запорожской области/ ТАСС

По данным силовиков, известно о пищевых отравлениях после ее употребления

БЕРДЯНСК, 20 июля. /ТАСС/. Правоохранители пресекли продажу некачественной воды в городе Бердянск в Запорожской области. Служивший ранее в СБУ владелец скважины посылал выручку от продаж на нужды украинской армии, сообщили журналистам в правоохранительных органах Запорожской области.

По данным силовиков, в Бердянске незаконно торговали некачественной водой, известно о пищевых отравлениях после ее употребления. "В ходе дополнительной проверки установлено, что собственник скважины, оборудованной в частном секторе, является бывшим сотрудником МВД, а в последующем и СБУ (Службы безопасности Украины - прим. ТАСС), находится на территории Украины и причастен к финансированию ВСУ (Вооруженных сил Украины). Незаконная деятельность пресечена", - сказал сотрудник правоохранительных органов.

Работник скважины рассказал, что объект принадлежит Михаилу Титову, который "на данный момент находится в Днепропетровске". "До этого он служил в органах МВД или СБУ. Деньги для перечисления владельцу я передаю бухгалтеру", - уточнил он.

По словам главного инженера горводоканала Бердянска Владислава Дубовика, независимый анализ воды из скважины показал, что в ней превышено содержание аммиака, цинка и свинца. "Горводоканал приведет эту скважину в порядок, прокачаем и будем поставлять воду на благо города", - сообщил он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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