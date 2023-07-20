К югу от Тайваня может сформироваться новый тайфун мощнее "Талима"

Будущий тайфун получит название "Доксури"

ГОНКОНГ, 20 июля. /ТАСС/. Пятый в этом году тайфун в Тихоокеанском регионе сформируется к югу от Тайваня в пятницу. Как сообщил в четверг тайваньский телеканал TVBS, он будет мощнее прошедшего на этой неделе тайфуна "Талим".

По его данным, тропическая депрессия сейчас находится возле Филиппин и движется на север к южному побережью Китая. Будущий тайфун получит название "Доксури".

Центральное метеорологическое бюро Тайваня предупредило о сильных ливнях в более чем 10 крупных городах. Как отмечает телеканал, траектория тайфуна пока остается неопределенной: стихия может ударить по Тайваню, и в то же время сохраняется вероятность, что он может последовать по пути тайфуна "Талим" (отклониться на северо-запад и обрушиться на побережье китайской провинции Гуандун).

Тропический шторм "Талим" сформировался 15 июля в Южно-Китайском море. 16 июля вечером он превратился в тайфун. Скорость порывов ветра в нем достигала 40 м/с. В ночь на понедельник он прошел мимо Гонконга, а затем ударил по побережью между городами Чжаньцзян (население около 1,95 млн человек) и Лэйчжоу (280 тыс.) в провинции Гуандун.