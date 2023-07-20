Московская служба онкопсихологов появилась в семи центрах амбулаторной онкопомощи

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что проект показал востребованность

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Московская служба онкопсихологов расширилась и стала доступна в семи центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ровно год назад мы запустили пилотный проект по психологической поддержке онкопациентов. На базе трех центров амбулаторной онкологической помощи, а также по телефону специальной горячей линии работали психологи столичной системы соцзащиты. Проект показал востребованность - за год было проведено около 2 тыс. консультаций. Теперь мы расширяем этот проект. Московская служба онкопсихологов приступила к работе еще в четырех учреждениях. Теперь психологическая помощь доступна в семи центрах амбулаторной онкологической помощи" - сказала она.

Кроме того, как рассказала заместитель мэра, в столице запустили новый пилотный проект - телемедицинскую линию с онкопсихологами для пациентов. "Посетить консультацию можно в онлайн-формате, а вся история обращений останется доступна в личном кабинете. Не менее важно и создание сообществ пациентов. Недавно начались занятия группы поддержки "Равный равному", а также обучение для людей, которые сами прошли через онкологию и справились с заболеванием, а теперь готовы делиться своим опытом и помогать тем, кто только начал лечение", - сообщила вице-мэр.

Чтобы воспользоваться телемедицинской консультацией, необходимо зайти на сайт Московской службы психологической помощи населению или скачать приложение "Психология для жизни" и зарегистрироваться в системе, рассказала она. С помощью ресурса можно получать консультации в видео-формате, выбрать психолога по рейтингу и отзывам, просматривать рекомендации, в любое время вернуться к переписке в чате, выполнять домашнее задание, обмениваться документами и файлами на смартфоне.