Опрос hh.ru показал, что большинство россиян считают наиболее престижной работу в IT

На втором месте оказалась работа в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Около половины опрошенных россиян (49%) в 2023 году назвали наиболее престижной работу в IT-отрасли, второе место заняла нефтегазовая отрасль, которая считалась самой престижной в 2020 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с 20 по 30 июня 2023 среди 1 602 российских соискателей. Результаты были сопоставлены с аналогичным опросом 2020 года.

"Наиболее престижной российские соискатели в 2023 году считают работу в IT-отрасли (49%), на втором месте - нефтегазовая отрасль (42%). При этом в 2020 году большинство респондентов (48%) выбрали нефтегазовую отрасль как наиболее престижную. Молодое поколение чаще старшего поколения считает сферы маркетинга и рекламы, а также искусства и культуры престижными, в то время как старшее поколение чаще отмечает работу в государственном секторе", - свидетельствуют результаты исследования.

Отмечается, что каждый второй респондент назвал наименее престижной сферу ЖКХ, 28% - сферу розничной торговли, каждый четвертый - сферу гостиниц, ресторанов, общепита и кейтеринга, столько же - государственные организации, 23% - образовательные учреждения. Также в 2023 меньше опрошенных указали сферы сельского хозяйства, продуктов питания, розничной торговли и образования как наименее престижные.

Согласно результатам опроса, каждый пятый считает наиболее престижной профессию IT-специалиста, 14% отметили работу директора, топ-менеджера, 12% - президента, 8% - предпринимателя, бизнесмена, 7% - депутата, госслужащего. "В 2023 году по сравнению с 2020 больше респондентов выбирали профессии президента, депутата, предпринимателя и инженера как наиболее престижные. Профессию IT-специалиста чаще других как наиболее престижную выбирают сотрудники этой сферы (34%), работающие в маркетинге и рекламе (27%), а также в сфере управления персоналом (27%)", - уточнили аналитики.

При этом наименее престижными профессиями стали уборщик/ уборщица (15%), дворник (12%), разнорабочий (10%), оператор кол-центра (10%), охранник (7%), грузчик (7%) и ассенизатор (7%).

Что делает работу престижной?

Профессию делает престижной высокая зарплата, уверены 70% респондентов. 56% опрошенных указали уважение в обществе, 50% - возможность приносить большую пользу людям, 27% - сложность получения профессии. 56% опрошенных отметили, что для построения карьеры важно иметь высшее образование. Еще 73% опрошенных добавили, что для построения карьеры важно получать дополнительное образование и проходить дополнительные курсы.

Больше половины опрошенных считают свою работу престижной. Чаще других (70%) престижной свою работу называют представители высшего и среднего менеджмента, занятые в сфере строительства и недвижимости (68%), работающие в сфере IT (58%), сотрудники сферы науки и образования (58%).

Аналитики отметили, что в 2023 году 76% респондентов, которые не считают свою профессию престижной, рассматривают для себя возможность в будущем поменять работу. В 2020 году так ответил 81%.