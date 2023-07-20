Президент назвал ее одним из лидеров отечественного радиоэфира

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Дорожного радио" с 20-летием создания радиостанции, назвав ее одним из лидеров отечественного радиоэфира. Поздравительная телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сегодня ваша радиостанция по праву является одним из лидеров отечественного радиоэфира. Ее сигнал уверенно принимается не только во многих городах и поселках нашей страны, но и на основных дорожных магистралях, автодорогах регионального и местного значения", - говорится в телеграмме.

Путин также отметил разнообразные и интересные информационные, социальные, просветительские проекты радиостанции.

"Отрадно, что вы неизменно находите контакт со своей огромной аудиторией, дарите слушателям хорошую, популярную музыку, знакомите их с новостями культуры, спорта, автомира", - подчеркнул он.

Глава государства выразил уверенность, что такие впечатляющие достижения стали возможны благодаря коллективу "Дорожного радио", его высокому профессионализму, неиссякаемой энергии и творческому потенциалу.