В СПЧ предложили маркетплейсам доставлять заказы заключенным

По словам Алексея Мельникова, такая возможность является востребованной и актуальной

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Алексей Мельников предложил интернет-магазинам рассмотреть возможность доставлять товары заключенным в колонии и СИЗО. С такой инициативой он выступил на заседании координационного совета при Общественной палате РФ по развитию и безопасности электронной торговли.

"Хотелось бы предложить вам рассмотреть возможность доставлять товары в различные места принудительного содержания - следственные изоляторы, колонии и так далее", - сказал Мельников, которого цитирует Telegram-канал СПЧ.

По словам правозащитника, возможность заказывать доставку товаров в места принудительного содержания востребована и актуальна.