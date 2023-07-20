В одном из районов Красноярского края выявили загрязнение в месте добычи золота

Предприятие привлекут к ответственности

КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Превышение загрязняющих веществ зафиксировали в местах добычи золота в Партизанском районе Красноярского края. Об этом говорится в сообщении министерства экологии региона.

Проверка в Партизанском районе проводилась сотрудниками природоохранной прокуратуры, министерства, Главрыбводы и Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды после жалоб местных жителей на загрязнение на реках Мана и Мина и их притоков. В том числе были проверены объекты золотодобывающей компании "Среднеманское".

"Зафиксировано, что на территории расположено множество отстойников, загрязненная вода из которых при обильных осадках может попадать в реку Мину. На месте отобраны пробы воды, которые исследовали в лаборатории. Выявлены превышения по загрязняющим взвешенным веществам. Предприятие привлекут к ответственности. Штраф составит до 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По сообщению Минэкологии региона, месяцем ранее на промышленной площадке "Среднеманское" уже была проведена проверка. Результаты анализа отобранных проб также показали превышения по взвешенным веществам. Материалы переданы в прокуратуру для принятия мер реагирования.

В марте прошлого года пресс-служба правительства региона сообщала, что компании может грозить отзыв лицензии из-за нарушений в природоохранной сфере. Тогда золотопромышленники должны были устранить нарушения в течение полугода.

По данным системы СПАРК, ООО "Среднеманское" зарегистрировано в Кемеровской области и занимается добычей руд и песков драгоценных металлов.