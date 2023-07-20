Казанский федеральный университет выплатит до 300 тыс. рублей первокурсникам-стобалльникам

В приемную комиссию вуза подали заявления 323 стобалльника, 18 двухсотбалльников и один трехсотбалльник

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Казанский федеральный университет (КФУ) выплатит по 100, 200 и 300 тыс. рублей выпускникам, набравшим по результатам ЕГЭ по 100, 200 и 300 баллов соответственно. Соответствующее решение принял ректор КФУ Ленар Сафин, сообщает пресс-служба университета.

"Первокурсникам с баллами 100, 200 и 300 на ЕГЭ-2023 будет единовременно выплачено по 100, 200 и 300 тыс. рублей соответственно. Помимо материальной поддержки, ребятам гарантированно предоставят места для проживания в Деревне Универсиады, в одном из лучших студенческих кампусов России", - говорится в сообщении.

По состоянию на 19 июля, в приемную комиссию Казанского университета подали заявления 323 стобалльника, 18 двухсотбалльников и 1 трехсотбалльник.

"Казанский федеральный университет является одним из ведущих вузов России. Мы участники всех крупных федеральных программ в области науки и образования. Конечно, понимаем, что в первую очередь это заслуга нашего коллектива ученых и преподавателей, студентов. В скором времени сегодняшние абитуриенты станут двигателями научно-технологического развития страны. Наша задача - поддержать ребят на пути к их профессиональному становлению", - приводит пресс-служба слова Сафина.