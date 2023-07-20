Путин поприветствовал участников Пятого федерального форума "Производительность 360"

Президент отметил стратегические темы мероприятия

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Пятого федерального форума "Производительность 360", проходящего в Казани. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"В центре вашего внимания - ход реализации национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", создание современных, качественных рабочих мест, широкое применение цифровых технологий и передовых управленческих методик в ключевых отраслях. Все это - стратегические темы, имеющие приоритетное значение для развития экономики, укрепления технологического суверенитета, роста эффективности и конкурентоспособности отечественного бизнеса. Здесь необходимы тесная координация всех уровней власти, регионов, делового сообщества, научных кругов, детальное изучение лучшего опыта и практик", - отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что важным вкладом в укрепление такого содержательного партнерства станет проведение форума, а предложенные инициативы и рекомендации обязательно будут востребованы.

Пятый федеральный форум "Производительность 360" проходит в Казани 20-21 июля. В работе форума примут участие ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования. Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и ФЦК при поддержке правительства Республики Татарстан. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.