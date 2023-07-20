Пожарные и спасатели Москвы проведут мастер-классы в рамках Московского урбанфорума

В частности, специалисты будут обучать желающих приемам оказания первой помощи

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пожарные и спасатели Москвы помогут всем желающим освоить навыки скалолазания, научиться основам оказания первой помощи, спасению утопающих и правильным действиям при возникновении пожара на мастер-классах в рамках Московского урбанистического форума с 1 августа по 10 сентября, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"В олимпийском комплексе "Лужники" в рамках Московского урбанистического форума откроется мобильный учебно-консультационный пункт. Здесь специалисты будут обучать желающих приемам оказания первой помощи. Посетители научатся проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего: узнают, как правильно располагать руки, сколько вдохов сделать, с какой силой нажимать на грудную клетку, чтобы не навредить человеку. После обучения участники мастер-класса смогут закрепить навыки на манекене. Кроме того, специалисты продемонстрируют, как правильно подавать профессиональные средства спасения утопающим (спасательный круг и конец Александрова)", - говорится в сообщении.

Для всех, кто любит спорт и не боится высоты, спасатели проведут испытания на скалодроме. Под руководством опытных наставников, используя специальное снаряжение, гости площадки смогут покорить высоту. Именно на таких тренажерах, имитирующих отвесные склоны, специалисты проходят альпинистскую подготовку в пожарно-спасательных и аварийно-спасательных отрядах.

В многофункциональном интерактивном учебно-тренировочном комплексе посетители узнают, как нужно действовать при возникновении возгорания в жилом доме или на заправочной станции. Базовая программа тренировочного комплекса содержит множество сценариев потенциально опасных ситуаций, которые выводятся на экран. Правильно выполнив все действия, ученики получат от программы зачет и будут готовы к реагированию на нештатную ситуацию.