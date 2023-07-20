По информации Британской медицинской ассоциации, основным требованием бастующих является увеличение окладов на 35%

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Врачи в Англии начали в четверг крупнейшую забастовку за десятилетие, которая грозит еще сильнее осложнить положение в Национальной службе здравоохранения (NHS). Стачка должна продлиться двое суток, сообщила Британская медицинская ассоциация (British Medical Association, BMA).

Основное требование бастующих, интересы которых представляет BMA, сводится к увеличению окладов на 35%. Подобное повышение, указывают в профсоюзе, должно компенсировать снижение доходов представителей этой профессии за последние 15 лет. При этом, как замечает телеканал Sky News, BMA использует устаревшую методику подсчета инфляции. Если же применить рекомендации Национальной статистической службы Соединенного Королевства, то получится, что оклады врачей в реальном исчислении сократились с 2010 года на 15%.

Ранее BMA отвергла предложение правительства об индексации зарплат на 6%, назвав его оскорбительным. Помимо консультирующих врачей, в стачках примут участие стоматологи, обслуживающие NHS. Последний раз врачи бастовали в 2012 году.

По подсчетам аналитиков NHS, почти 700 тыс. врачебных приемов были отменены в Великобритании за последние 8 месяцев в результате многочисленных забастовок медицинских работников. По их данным, лишь во время пятидневной стачки врачей-интернов, которая завершилась во вторник, помощь не была оказана почти 102 тыс. человек, включая тех пациентов, которые уже находятся в стационаре. Если же учесть все отмены приемов за последние 8 месяцев, то их количество превысило 698,8 тыс.

На фоне забастовок медперсонала очередь на получение врачебных услуг в Великобритании выросла до рекордного показателя. Согласно распространенной неделю назад статистике, в ней находятся 7,47 млн человек. Это наивысший показатель с того момента, как подобную статистику начали вести в августе 2007 года.