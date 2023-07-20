Комитет Думы одобрил снижение штрафа иностранцам за участие в НПО, не входящих в реестр

Речь идет о действиях, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять поправку о снижении в десять раз административных штрафов для иностранцев, участвующих в деятельности зарубежных или международных неправительственных организаций (НПО), данные о которых не внесены в специальный реестр. Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта об ответственности за участие в НПО, не входящих спецреестр.

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Речь идет о действиях, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Для граждан штрафы могут составить до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. Поправкой ко второму чтению уточняется, что речь не идет о случаях, когда такое участие допускается в соответствии с российским законодательством о некоммерческих организациях.

Также рекомендованными поправками предлагается снизить в 10 раз штраф за подобное нарушение для иностранцев и лиц без гражданства, для них наказание составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. В изначальной версии законопроекта предлагались штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.