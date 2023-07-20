Московский симуляционный центр проведет занятия по уходу за маломобильными людьми

Онлайн-мероприятия пройдут с 21 по 27 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты московского симуляционного центра, который работает на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра, с 21 по 27 июля проведут онлайн-занятия по уходу за пожилыми и маломобильными людьми. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра Москвы.

"Специалисты симуляционного центра проведут бесплатные онлайн-занятия. Слушателям расскажут о гигиене, передвижении пожилых и маломобильных людей, их безопасности и других навыках профессионального ухода. Прямые трансляции организуют для москвичей, которые не могут пройти обучение очно, а также для жителей других регионов", - говорится в сообщении.

Как отметила замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина, в центр поступило много обращений от жителей столицы и других регионов, которые хотели бы пройти обучение, но в силу различных причин не могут посетить очные занятия.

"Мы решили запустить бесплатные тематические прямые эфиры, которые будут вестись непосредственно на занятиях центра. Зрители смогут узнать о базовых правилах ухода, вспомогательных приспособлениях, основах первой помощи и многом другом", - приводятся в сообщении ее слова.

Отмечается, что эфиры будут проходить каждый будний день на официальной странице центра в социальной сети "ВКонтакте". Слушателям 21 июля расскажут о профессиональных линейках уходовой косметики, 24 июля - о том, как проводить гигиенические процедуры в пределах кровати, 25 июля организуют мастер-класс по купанию маломобильного или немобильного человека, а 26 июля покажут, как менять нательное белье. Еще один эфир состоится 27 июля, где расскажут, как спасти человека, если в его дыхательных путях застрял посторонний предмет. За расписанием занятий можно следить в официальной группе симуляционного центра во "ВКонтакте".