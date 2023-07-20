Президент Стэнфорда уйдет в отставку после расследования в отношении его научных работ

Независимая комиссия обнаружила ошибки и искажения в научных трудах в сфере нейробиологии, автором и соавтором которых был Марк Тессье-Лавинь

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Президент Стэнфордского университета Марк Тессье-Лавинь уйдет в отставку в конце августа после расследования независимой комиссии, обнаружившей ошибки и искажения в научных трудах в сфере нейробиологии, автором и соавтором которых был ученый. О своем решении ученый сообщил в среду.

"Я рад, что комиссия пришла к выводу, что я не занимался мошенничеством или фальсификацией научных данных. <...> Хотя в отчете содержатся опровержения обвинений в неправомерных действиях, которые были выдвинуты против меня, ради блага университета я принял решение уйти с поста президента 31 августа," - сказано в заявлении Тессье-Лавиня, размещенном на сайте университета.

Ученый признал, что в некоторых случаях ему "следовало проявить больше усердия и сделать исправления", и выразил сожаление, что не сделал этого раньше. Он сообщил, что хотя и уходит с поста президента университета, который занимал с 2016 года, все равно продолжит исследования в Стэнфорде.

Независимая комиссия, которая проводила проверку публикаций Тессье-Лавиня, была создана в конце прошлого года. Газета Financial Times сообщает, что еще в 2001 году были высказаны первые опасения, что исследователь допустил ошибки при сборе и анализе данных. Группа ученых пришла к выводу, что по меньшей мере в четырех работах содержались "очевидные искажения", которые допустили сотрудники его лаборатории, а в одной "исследовательские данные были неверно представлены". Комиссия не смогла доказать, что Тессье-Лавинь намеренно искажал научные данные, однако признала, что он не предпринял попыток исправить ошибки в работах.

По данным Financial Times, исследования Тессье-Лавиня были опубликованы в научных журналах Nature, Cell, Science и касались нейрогенерации - процесса отмирания нейронов при заболеваниях нервной системы. Эти работы, в частности, легли в основу исследований новых подходов к лечению болезни Альцгеймера, хотя вскоре выяснилось, что их результаты невозможно воспроизвести. Три статьи ученого будут отозваны, а в две другие будут внесены исправления.

Стэнфордский университет - один из самых авторитетных и престижных в США. Среди его знаменитых выпускников 31-й президент США Герберт Гувер (1929-1933), основатель корпорации Google Сергей Брин, генеральный директор Netflix Рид Хастингс.