В центрах московского долголетия начался общегородской турнир по разгадыванию кроссвордов

Соревнование продлится до 30 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Общегородской турнир по разгадыванию кроссвордов, в котором могут принять участие не только активисты центров, но и все москвичи столицы старше 55 лет, начался в центрах московского долголетия. Состязание продлится до 30 июля, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Активисты центров московского долголетия совместно с ассоциацией клубов долголетия предложили организовать общегородской турнир по разгадыванию кроссвордов. В этом году турнир пройдет в каждом центре московского долголетия до 30 июля. Участники получат специальный бланк с кроссвордом, где спрятано секретное слово. После того как они разгадают кроссворды, от каждого центра московского долголетия сформируют команду знатоков от пяти до восьми человек, которая 9 августа примет участие в онлайн-викторине "Любимая Москва", - говорится в сообщении.

Для команд подготовили вопросы о городе, начиная с первого упоминания в летописи и заканчивая сегодняшним днем. Победителей интеллектуальной викторины ждут дипломы и памятные подарки от команды центров московского долголетия.