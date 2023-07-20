В Приамурье неисправность самолета "Авроры" привела к задержке рейсов во Владивосток

Причины и характер неисправности не уточняются

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июля. /ТАСС/. Авиарейсы по направлению Благовещенска - Владивосток и обратно задерживаются в Приамурье из-за неисправности одного из бортов авиакомпании "Аврора", сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

"Задержки вылетов по маршруту Благовещенск - Владивосток - Благовещенск авиакомпании "Аврора" спровоцированы неисправностью одного из бортов авиакомпании. На длительный период его пришлось вывести из полетной программы, поэтому произошли переносы в расписании", - говорится в сообщении. Причины и характер неисправности не уточняются.

Сегодня из Благовещенска во Владивосток должен вылететь один рейс совмещенный с авиакомпанией "Якутия". Согласно табло на сайте аэропорта Благовещенска, самолет должен был вылететь сегодня после 09:35 по местному времени (03:35 мск), но задержан до 21 июля 07:20 по местному времени (01:20 мск).

Минтранс Приамурья направил письма руководству авиакомпании "Аврора" с просьбой незамедлительно принять меры по устранению этой ситуации и соблюдению установленного расписания движения воздушных судов. Также ведомство потребовало предоставить информацию о проделанной работе по оповещению пассажиров, чьи рейсы были задержаны, отменены или перенесены и перечень прав пассажиров, предоставляемых авиакомпанией в случае отмены, задержки или переносе рейсов.

Вопрос остается на контроле у регионального Минтранса. По заверению представителей авиакомпании в ближайшее время расписание стабилизируется.