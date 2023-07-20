В Карелии отменили особый противопожарный режим

Отмена связана со снижением класса пожарной опасности по условиям погоды в регионе

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Карелии отменили ограничительные меры, предусматривающие запрет на применение открытого огня в лесах. Об этом министерство природных ресурсов и экологии региона сообщило на своем сайте.

"Распоряжением правительства Республики Карелия в регионе с сегодняшнего дня, 20 июля 2023 года, отменен особый противопожарный режим. Отмена режима связана со снижением класса пожарной опасности по условиям погоды в регионе. С прошлой пятницы, 14 июля, в Карелии не возникло ни одного лесного пожара. Теперь в республике снят запрет на разведение открытого огня в лесу, однако пожароопасный сезон продолжается", - сказано в сообщении.

В министерстве призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности даже после отмены особого противопожарного режима. Все службы остаются в полной готовности на случай возникновения возгорания в лесном фонде региона. Всего с начала сезона в лесах республики зарегистрировано 89 лесных пожаров на площади 338,5 га. Средняя площадь лесного пожара - 3,8 га, что ниже средней за предыдущие 5 лет (8,3 га).

Особый противопожарный режим был введен на территории Карелии 20 мая. Ранее он уже действовал в отдельных районах.