В Подмосковье провели более 1,6 тыс. противопожарных патрулей с начала летнего сезона

Наибольшее количество патрулирований прошло в Балашихе, Воскресенске, Химках, Павловском Посаде и Щелкове

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. человек приняли участие в патрулировании лесных территорий для обеспечения стабильной лесопожарной обстановки в Московской области с начала летнего сезона. Всего было организовано более 1,6 тыс. таких патрулирований, сообщил ТАСС зампред правительства региона Георгий Филимонов.

"В Подмосковье определены наиболее подверженные рискам возникновения лесных пожаров городские округа. Для обеспечения стабильной лесопожарной обстановки и пресечения нарушений правил пожарной безопасности при III-V классах пожарной опасности на помощь лесничим выходят на совместные патрулирования представители органов местного самоуправления, общественных организаций и волонтеры. С начала лета уже организовано 1 648 таких патрулирований, в них приняли участие более 3,5 тыс. человек", - сказал он.

Филимонов добавил, что в контроле за пожарной обстановкой приняли участие более 1,8 тыс. представителей администраций городских округов, 505 волонтеров и 1 202 представителя общественных организаций. Наибольшее количество патрулирований проведено в Балашихе, Воскресенске, Химках, Павловском Посаде и Щелкове.

В пресс-службе комитета лесного хозяйства региона напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 40 тыс. до 50 тыс. для обычных граждан, от 60 тыс. до 90 тыс. рублей для должностных лиц и от 600 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.