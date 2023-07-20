20 июля, 08:15,
обновлено 20 июля, 08:45
Военная операция на Украине

Путин назвал очень важным участие ветеранов СВО в общественной деятельности

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

Президент России направил обращение к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий спецоперации

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Государство и общество должны создавать все условия для участия ветеранов специальной военной операции (СВО) в активной общественной деятельности и реализации социальных инициатив. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к проходящему в Москве первому форуму ветеранов боевых действий СВО.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Текст приветствия главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества - создавать для этого все условия", - подчеркнул Путин в приветствии к форуму.

Президент отметил, что форум на Поклонной горе собрал участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, представителей органов власти, общественных объединений, экспертных кругов и средств массовой информации. Как сообщил Путин, в повестке форума широкий круг актуальных проблем, связанных с развитием ветеранского движения. "И, конечно, особое время на форуме будет уделено вопросам увековечивания памяти наших погибших товарищей, поддержке их семей и близких, воспитанию молодежи на высоких духовно-нравственных идеалах и ценностях в традициях патриотизма, гражданственности, беззаветного служения Родине, уважения к нашей истории", - добавил он.

Президент убежден, что форум пройдет в созидательном ключе, на достойном организационном уровне, а принятые решения "воплотятся в реальные дела и начинания". "Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - подытожил глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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