Хоровая школа "Весна" в Москве стала лучшей на конкурсе детских творческих учреждений

В частности, оценка велась по качеству обучения детей, количеству лауреатов различных конкурсов и участию наставников в научной работе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Победителей московского регионального этапа конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Лучший преподаватель детской школы искусств" выбрали в столице. Среди учреждений лидером стала хоровая школа "Весна" имени Пономарева, сообщила журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заявки на участие принимались до 18 мая, их рассматривали руководители методических центров профессионального мастерства, представители совета директоров организаций дополнительного образования. "Среди творческих учреждений эксперты особо отметили хоровую школу "Весна" имени Пономарева. Оценка велась сразу по нескольким критериям, в том числе по качеству обучения детей, количеству лауреатов различных конкурсов, участию наставников в научной работе", - сказала она.

В школе обучаются свыше 700 учеников по 20 направлениям. В зависимости от возраста и предпочтений исполнитель может стать участником одного из восьми хоров. Второе место получила московская городская объединенная детская школа искусств "Кусково", где проводятся занятия по игре на различных музыкальных инструментах, а также по вокалу и живописи. Третьей стала детская музыкальная школа имени Глазунова, в которой открыто 20 направлений подготовки.

Звания лучшего преподавателя удостоилась Александра Петрова, которая более 35 лет обучает детей игре на саксофоне в музыкальной школе имени Листа. Лауреатом второй степени названа преподаватель изобразительного искусства детской школы искусств имени Балакирева Ольга Дремина, а третьей степени - преподаватель игры на флейте музыкальной школы имени Голованова Наталья Осипова. Лауреаты представят Москву на втором туре в Центральном федеральном округе, затем победители этого этапа выйдут в финал. Итоги конкурсов подведут в конце года.